إسعاف الاحتلال: المستوطنات على الحدود مع لبنان مهجورة وعائلات تفككت بسبب هجوم حزب الله

رام الله – وطن: قالت خدمة الإسعاف في دولة الاحتلال "نجمة داود"، إن الشمال المحتل أصبح مهجورا بسبب هجمات حزب الله من لبنان.

وقال مسعفون لصحيفة "يديعوت احرونوت" إن 80 ألفا من مستوطني الشمال غادروا مستوطناتهم، وأصبحت مهجورة.

ونقل المسعفون عن بعض المستوطنين المغادرين قولهم "لن يعودوا"، مشيرين إلى تفكك عائلات، وحالات طلاق.



وأعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، عن إصابة 19 من جنوده، بينهم ستة بجروح بالغة، في هجوم لحزب الله بمسيرات وصواريخ على منطقة عرب العرامشة شمال الأراضي المحتلة.

وقال المسعف شيران ألباز: "اعتدنا على أجواء الحرب، وإطلاق النار، وسقوط المسيرات، لكن الشعور بدأ يصبح مخيفا أكثر من أي وقت مضى".

وقال زميله سائق سيارة الإسعاف ألون هاروش: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. هناك 80 ألف مستوطن تركوا منازلهم، وهناك مستوطنات مهجورة هنا. لقد تفككت العائلات وطُلق الأزواج".

ويتابع هاروش: "نحن هنا في حالة من عدم اليقين التام ولا نعرف متى سينتهي الأمر".