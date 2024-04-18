المقاومة في لبنان تزف شهيدين على طريق القدس

وطن: زفت المقاومة صباح اليوم الخميس، الشهيد محمد جميل الشامي من بلدة كفر كلا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت أيضا في بيان اليوم الشهيد علي أحمد حمادة من بلدة الدوير في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وكان الدفاع المدني في جنوب لبنان، قال: إن "مواطنين استشهدا جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم بلدة كفركلا بجنوب لبنان".

فيما واصلت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال قصفها بقذائف مدفعية وأخرى فسفورية، بلغت عددها حسب مصادر صحفية 70 قذيفة، استهدفت بلدة الخيام جنوبي لبنان.



وفي سياق متصل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، أنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة.



