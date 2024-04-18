تمكين للتأمين تشارك في رعاية مؤتمر علمي مشترك ما بين جامعة النجاح الوطنية والجامعة الأردنية

وطن: شاركت "تمكين للتأمين" في رعاية المؤتمر العلمي السادس المشترك لكليتي الأعمال في جامعة النجاح الوطنية والجامعة الأردنية، حيث افتتحت أعمال المؤتمر الأربعاء الموافق 17/4/2024 في حرم الجامعة الأردنية – المملكة الأردنية، تحت عنوان "نحو مستقبل مرن: تجسير الفجوة بين الابتكار وذكاء الأعمال والاستدامة في الأعمال الحديثة".

يتطرق المؤتمر إلى عدة محاور هامة على رأسها ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية في تمويل الشركات والخدمات المصرفية والأسواق المالية، كما ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المساهمة المعرفية للباحثين والخبراء محترفي الصناعة، وتوطيد التعاون لمعالجة التحديات المشتركة في عالم الأعمال من خلال استكشاف رؤى عملية تربط بين النظرية والتطبيق بما يتعلق بالعديد من المفاهيم الهامة والحديثة، على رأسها تعزيز مفهوم المرونة في ممارسات الأعمال بما يضمن القدرة على التكيف في مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، بهدف تجسير الفجوة بين ذكاء الأعمال والابتكار والاستدامة في الأعمال.

بدوره أكد السيد/ محمد الريماوي مدير عام شركة تمكين للتأمين وعضو المجلس الاستشاري لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة النجاح الوطنية على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط كل من المؤسستين باعتبارهما صرحين وطنيين تجمعها الأهداف الوطنية والريادية في قطاع التأمين وقطاع التعليم وإنتاج المعرفة، مشيراً إلى حرص "تمكين للتأمين" على المشاركة في رعاية المؤتمر للعام الثاني على التوالي، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية تجاه شعبنا المكافح بمختلف شرائحه ومؤسساته، وتقديراً لدور جامعة النجاح الوطنية في صقل الهوية الفلسطينية لخريجيها ورفد الكفاءات العلمية إلى سوق العمل في القطاعين الخاص والعام، ودورها البحثي في انتاج المعرفة وتميزها في كافة التصنيفات المحلية والإقليمية والعالمية.

كما أشاد بدور المملكة الأردنية الهاشمية المستمر في احتضان ودعم كل ما هو فلسطيني، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين على الصعيدين الرسمي والشعبي.

خلال فعاليات المؤتمر رحب سعادة الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد - رئيس جامعة النجاح الوطنية، بالحضور عبر زووم، وأعرب عن سعادته بهذه الشراكة المثمرة والتي تعتبر محطة جديدة في تطور مسيرة التعاون المشترك في البحث العلمي بين الجامعتين، كما أعرب رئيس الجامعة عن امتنانه وشكره لشركة تمكين للتأمين على رعايتها للمؤتمر والتي كرست طاقاتها وسخرت جميع مواردها لإنجاحه وابرازه بالصورة التي تليق بجامعة النجاح الوطنية، مؤكداً عمق العلاقة التعاونية التي تجمع الطرفين.

وأكد سعادته أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً وانسجاماً مع رؤية جامعة النجاح، التي تضع موضوعات الابتكار والاستدامة في أعلى سلم أولوياتها، مواكبةً للتطور العالمي الحاصل في هذا العصر المتغير على نحوٍ سريع، وإيماناً بضرورة العمل نحو التنمية المستدامة، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.