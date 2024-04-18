الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من نابلس بينهم فتاة

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر صحفية ومحلية بأن عدة آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم، والجديد، والمنطقة الشرقية من المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عددا من المواطنين وهم: سمير الترتير، والشقيقان خالد ومعتصم صقر، ومهند قمحية، وجواد كلبونة، ومحمد أحمد شاويش، وعز أحمد غزاوي، وشرقاوي يوسف شرقاوي، وعاطف خروشة، وأحمد قطناني، وسامح الديري، والفتى محمد حبوب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة شيماء رواجبة، وهي طالبة في جامعة النجاح الوطنية، من حي المساكن الشعبية شرق نابلس، بعد أن فتشت منزلها.

وكانت قوة احتلالية قد اقتحمت قرية مادما جنوبا واعتقلت المواطنين إبراهيم هشام إبراهيم دوابشة، وجبير عبد الحميد حسين دوابشة، بعد أن فتشت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.