واشنطن اقترحت سيناريوهات جديدة لـ"اليوم التالي" للحرب

وطن: كشفت وسائل إعلام عبرية، عن حوار تقوده واشنطن مع دول في الشرق الأوسط بشأن سيناريوهات جديدة لليوم التالي للحرب على قطاع غزة، وذلك بعد فشل مقترحات سابقة، ومعارضتها من قبل الفلسطينيين، وتشمل المقترحات "إنشاء قوة عمل تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في القطاع، والاعتراف بدولة فلسطينية في غزة".

حوار مستمر

وقالت القناة 12 العبرية، إن حواراً مستمراً تقوده الولايات المتحدة مع دول المنطقة، حول السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، مبيناً أن أحد الخيارات التي يتم دراستها، إعلان الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية بغزة.

وأوضح التقرير، أنه "يجري دراسة إنشاء سلطة انتقالية دولية تعتمد على الناتو، والتي ستكون لفترة زمنية محددة بخمس سنوات، والتي ستقوم بإنشاء البنية التحتية للدولة الجديدة"، مبيناً أنه في حال نجاح النموذج سيتم تطبيقه بالضفة الغربية.

ووفق التقرير، فإن "أحد الخيارات التي يتم النظر بها هو سلب إدارة غزة من حركة حماس والسلطة الفلسطينية، بحيث يعين مجلس الأمن الدولي هيئة انتقالية دولية لإدارة غزة، والتي ستكون مسؤولة عن إعادة إعمار القطاع، والتحضير للانتخابات الفلسطينية".

وأضاف التقرير: "في الوقت الحالي لم يتم إغلاق الخطوط العريضة للمقترح؛ لكن هذه الأمور يتم مناقشتها بين الأمريكيين ودول في المنطقة، خاصة بعد فشل المحاولات الإسرائيلية ببناء نظام عشائري لحكم القطاع في إطار روابط القرى".



