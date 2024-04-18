حريق في سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في أثناء توجهها إلى قطاع غزة

وطن: اندلع حريق على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، خلال توجهها إلى قطاع غزة للمشاركة في عمليات بناء الرصيف العائم المؤقت، الذي تهدف الولايات المتحدة من خلاله إلى إيصال المساعدات الإنسانية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، نقلا عن متحدث باسم البحرية الأمريكية، أن السفينة التي تحمل اسم "USNS 2nd LT John P. Bobo" تعرضت لحادثة حريق في غرفة المحرك الخميس الماضي.

وأوضح المتحدث أن الحادثة وقعت في الوقت الذي كانت فيه السفينة في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، من أجل تسليم معدات وإيصال أفراد في إطار العمل على بناء الرصيف العائم.

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واضطرت السفينة للعودة باستخدام محرك واحد إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، لتقييم الموقف، في حين بدأت السلطات المعنية التحقيق في سبب الحريق، حسب المتحدث.

ولفتت "سي إن إن" إلى أن السفينة ذات الصلة ليست ضمن السفن الأساسية العاملة في بناء الرصيف، وإنما هي عبارة عن سفينة دعم، موضحة أنه من غير الواضح كيف سيؤثر هذا التأخير على بناء الرصيف العائم.