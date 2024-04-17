طوفان الأقصى" في اليوم الـ 195.. المقاومة تتصدى للاحتلال وتصعيد لافت على الحدود اللبنانية

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ195، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ووسّعت قوات الاحتلال توغلها في المحافظة الوسطى، لتصل إلى الشرق من مخيم دير البلح، حيث ووجهت القوة المتوغلة بضربات من المقاومة التي تواصل تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، وتستهدفها في محاور القتال كافةً، ولا سيما في المنطقة الوسطى، حيث تتركّز المعارك والاشتباكات.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن 7200 جريح أُدخلوا أقسام التأهيل منذ بداية الحرب، وإن ثلث هؤلاء تطورت لديهم ردود فعل نفسية.

فيما قال موقع واللا الإسرائيلي إنه يجري تسجيل 60 معاقا جديدا كل يوم بسبب الحرب في غزة.

من جانب آخر، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها بكثافة تجاه الأراضي اللبنانية، وذلك في أعقاب إعلان حزب الله تنفيذ هجوم مركّب بصواريخ ومسيّرات على مقر عسكري للاحتلال في عرب العرامشة، أسفر عن إصابة 14 جنديا إسرائيليا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 195: