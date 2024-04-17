مستوطنون برفقة رئيس مجلس المستوطنات يقتحمون تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا

وطن: اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين بواسطة مركباتهم وخيولهم يرافقهم رئيس مجلس المستوطنات تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا وسط الضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،ان مجموعة كبيرة من المستوطنين يرافقهم رئيس مجلس المستوطنات اقتحموا تجمع عرب المليحات،وجاب المستوطنون بواسطة مركباتهم وخيولهم التجمع ،وقاموا بتهديد المواطنين بضرورة الرحيل عن المنطقة تحت طائلة اخلائهم عبر عمليات ارهابية .

وفي السياق أضاف مليحات أن التجمعات البدوية خاصة في منطقة الاغوار تشهد ممارسات إرهابية المستوطنين ضد سكان التجمعات البدوية ،في سعي محموم لترحيلهم .