تسجيل 60 معاقاً يومياً.. الاحتلال يعترف بإصابة 7200 جندي خلال العدوان على غزة

وطن: أقرت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة أكثر من 7200 جندي، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت شعبة التأهيل بالوزارة إن 7209 مصابين أدخلوا إلى جناح إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وظهرت لدى نحو 30% منهم، أي 2111 مصابا، ردود فعل عقلية مختلفة (أزمات نفسية)، حسب هيئة البث (رسمية).

وأفادت بأن %95 من المصابين إجمالا هم من جنود الاحتياط دون سن 30.

ووفق شعبة إعادة التأهيل، فإن قسم إعادة التأهيل يستعد لاستقبال نحو 20 ألف مصاب جديد بنهاية 2024، بينهم مصابون بأعراض نفسية منها القلق واكتئاب ما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والتواصل.

وفي السياق، قال موقع "والا" الإسرائيلي إن تل أبيب تسجل يوميا 60 معاقا جديدا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

كما أشار الموقع إلى اعتراف الجيش بإعاقة أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، منذ بداية حربه على غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود وجُرح 3 آلاف و219 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر : وكالة الأناضول