فرنسا تدين "بأشد العبارات" عنف المستوطنين في الضفة الغربية

رام الله - وطن: دانت فرنسا "بأشدّ العبارات أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".

ودعت فرنسا في بيان مقتضب سلطات الاحتلال إلى "سوق مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة دون تأخير وضمان حماية جميع المدنيين على نحوٍ دائم، امتثالًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء.

وقات الخارجية الفرنسية "تُعدّ أعمال العنف هذه نتيجة لمواصلة سياسة الاستيطان التي تؤجج التوترات وتمثّل انتهاكًا فادحًا للقانون الدولي، ولا سيما القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واتفاقية جينيف الرابعة. ويغطي نظام روما الأساسي أيضًا بعض هذه الأعمال. وتعتزم فرنسا، التي اتخذت اجراءات إزاء المستوطنين العنيفين بالفعل، اتخاذ المزيد من الاجراءات بالتنسيق مع شركائها."