تجريف مساحات شاسعة من أراضي بلدة دير إستيا لتوسعة مستوطنة ”رفافا”

وطن: شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بأعمال التجريف لشق وتوسعة طريق استيطاني في المنطقة الشمالية الغربية من أراضي بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض تعود ملكيتها لعائلة محمد حسين أبو ناصر، لشق طريق وتوسعة مدخل مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين.

وأوضح ذياب أن شق وتوسعة الطريق يلتهم الأراضي بطول 100 متر وعرض 10 أمتار، ويقتلع أشجار الزيتون المعمرة في تلك المنطقة.

وقال الناشط في محافظة سلفيت عيسى صوف "إن ما يجري هناك هو توسعة وتطوير لمدخل مسوطنة "رڤاڤا".

وأضاف صوف أن التوسعة الجارية قد تشمل تركيب اشارة ضوئية، أو دوار على غرار بقية المستوطنات، لضمان عدم انتظار الداخلين والخارجين من المستوطنين لفترات طويلة، خاصة أثناء فترات الذروة، وهذا من ضمن خطة تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمستوطنين.



