عدد خاص بالإبادة الجماعية في قطاع غزة

وطن: أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" العدد الرابع من مجلة أخبار الهيئة (عدد خاص، الإبادة الجماعية في قطاع غزة)، والذي تم تخصيصه لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويتضمن العدد متابعات الهيئة على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية وتحركاتها لدى المؤسسات الأممية لوقف الإبادة الجماعية، من خلال المخاطبات والمطالبات التي وجهتها للمجتمع الدولي، واللقاءات والمؤتمرات التي شاركت فيها من خلال مفوضها العام ومدير العام، لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة بحق المواطنين في قطاع غزة، والهجمات التي يتعرض لها المواطنون في الضفة الغربية من قبل المستوطنين المحميين بجيش الاحتلال، واعتداءاتهم على الممتلكات وحرق المنازل وتدمير المركبات وقطع الطرقات.

كما تابعت الهيئة حملات الاعتقال غير المسبوقة التي تعرض لها المواطنون في الضفة الغربية، وحملات الاعتقال الجماعي التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة وحالات الاختفاء القسري للعديد من المواطنين، واستشهاد العديد من المعتقلين في سجون الاحتلال بفعل التعذيب والإهمال الطبي والإجراءات القمعية التي تتبعها مصلحة سجون الاحتلال.

وشمل عنوان توثيقات الآثار الكارثية لحرب الإبادة الجماعية على غزة، تعريفا بالنشرة اليومية التي تصدرها الهيئة المستقلة لرصد أبرز انتهاكات الاحتلال بفعل حربها العدوانية المفتوحة على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول 2023، والتي تواصل فيها القوة القائمة بالاحتلال هجومها الحربي على السكان المدنيين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، وتتناول التطورات الحاصلة بالتفصيل على الضحايا، المشافي والمراكز الصحية، المياه والنظافة، الأمن الغذائي، النزوح الداخلي، الأضرار العينية، والاعتداءات في الضفة الغربية. بالإضافة إلى الاجتياحات البرية تواصل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" قصفها المكثف من الجو والبر والبحر على قطاع غزة، مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين والتهجير وتدمير البنية التحتية.

علاوة على الأوراق البحثية، وأوراق السياسات، وأوراق الحقائق التي تناولت موضوعات، الانتهاكات بحق الأسيرات والأسرى أثناء حرب الإبادة الجماعية على غزة. أبعاد وتشكلات العدوان الحربي الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات. الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الخط الأخضر. أثر العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع التعليم المدرسي في قطاع غزة. واقع تكدس النفايات الصلبة بفعل العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة. تأثير العدوان الحربي الإسرائيلي على الصحة النفسية في قطاع غزة. حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة. أكثر من مليون فلسطيني يواجهون خطر الموت عطشاً في قطاع غزة. قدرة الدفاع المدني على القيام بمسؤولياته في العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة.

مقاضاة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، هذا الموضوع حظي باهتمام بالغ من قبل الهيئة، من حيث موقفها الصادر في 29 ديسمبر وبعد 83 يوماً من الهجوم المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، عندما قدمت دولة جنوب افريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام "المحكمة الدولية". فقد رحبت الهيئة بالخطوة التي أقدمت عليها دولة جنوب افريقيا، مبينة أن هذا الطلب يأتي وفقاً لأحكام المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي تتيح لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تتقدم إلى محكمة العدل الدولية بطلب بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية. ويوم الجمعة الموافق 26 كانون ثاني 2024، وعندما أمرت المحكمة "إسرائيل" بضرورة اتخاذ كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما يشمل على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة بشكل متعمد عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا. أصدرت الهيئة موقفها، كما رصدت أبرز ردود الأفعال حول هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بالمناصرة والإنتاج الإعلامي والمنصات الإعلامية، فقد واكبت الهيئة بشكل مباشر وفاعل تداعيات حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واستخدمت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني بطريقة مهنية مستخدمة مختلف أنواع الإنتاج الإعلامي، المرئي والمسموع، المكتوب والبوستات/ لإيصال صوت الضحايا من المدنيين الأبرياء، ولتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان الإعلام الاجتماعي. وتعتمد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منصات التواصل الاجتماعي بصفتها وسائط إعلامية فاعلة لتعزيز وحماية ومناصرة حقوق الإنسان ولتعميم المعرفة ونشر الأخبار والمعلومات حول حقوق الإنسان في فلسطين وأثر الانتهاكات الإسرائيلية على مستويات التمتع بها، وبهدف إعلاء صوت الضحايا من السكان المدنيين، مع مراعاة الترجمة للغة الإنجليزية وأيضاً لغة الإشارة.

وتضمن العدد أيضاً العديد من الموضوعات والمقالات وإحياء الأيام الحقوقية، وأبرز الفعاليات والنشاطات التي نفذتها الهيئة في قطاع غزة على مستوى رصد جرائم حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ونشاطات وفعاليات الدعم النفسي لأطفال القطاع.