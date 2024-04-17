منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة: جرائم الاحتلال الإسرائيلي المروعة ضد الفلسطينيات تقابل بآذان عربية وغربية صمّاء

رام الله – وطن لأنباء: قال منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المروعة ضد الفلسطينيات تقابل بآذان عربية وغربية صمّاء

وقال المنتدى في بيان وصل لوطن نسخة عنه "تكاد المسافة تقترب من الصفر؛ بين ما حصل في معتقل غوانتانامو، وبين معتقلات الاحتلال الصهيوني، التي خُصصت للمعتقلين/ات من قطاع غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليها الذي بدأ في السابع من أكتوبر".

وأعرب المنتدى وعموم النسويات والمجموعات والمؤسسات العربية والحقوقي، عن غضبها واستنكارها من المواقف المخجلة للكثير من الفاعلين عربيا وإقليميا ودوليا وسكوتهم عن استغاثات الفلسطينيين/ات والجرائم المروعة اللواتي يتعرضن لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والمستمر في جرائم الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، والتي تشمل ولا تقتصر على الاعتقال، والتعذيب والإخفاء القسري، والعنف الجنسي، والقتل والاستهداف المباشر في المستشفيات وخيم النزوح.

وطالب المنتدى بتقديم الشكاوى للجهات الدولية المختصة ولجنة مناهضة التعذيب، وممارسة المزيد من الضغط الدولي والقانوني من أجل السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسيرات والأسرى والاطلاع على ظروفهم.

ودعا المنتدى لتشكيل لجنة تحقيق محايدة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين/ات، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من أفراد ومؤسسة أمنية ودولية.

وطالب المنتدى بالعمل الجاد على إبقاء هذه القضية حيّة وضمان عدم طيّها بعد انتهاء الحرب العدوانية، والعمل على معرفة أسماء وظروف اعتقال الأسيرات والأسرى من قطاع غزة خشية على أي أخطار تهدّد حياتهم/هن، وظروف احتجازهم/هن.

كما طالب بإطلاق فوري لسراح جميع الأسيرات والأسرى، وقيام الجهات الأممية المخصصة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع جرائم الإبادة المرتكبة وبما فيها الجرائم المروعة بحق الفلسطينيات.

وقال المنتدى إن هيئة شؤون الأسرى والمحررين وثقت اعتقال 81 امرأة، كما وثقت اعتقال أكثر من 9400 فلسطيني/ة منذ 7 أكتوبر، جزء منهم معتقلين في معسكر للجيش يُعرف باسم "سديت يمان"، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوباً، حيث أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بتاريخ 10/10/2023 قراراً فاشياً يعتبر فيه المعتقلين من قطاع غزة "مقاتلين غير شرعيين".

ويوضح هذا التصعيد الواضح والممنهج في اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وحرمانهن من الغذاء والدواء، وتعرضهن للضرب المبرح، واحتجازهن في قفص تحت المطر والبرد، وتجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الاحتلال الإسرائيلي، وتعرض ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين للاغتصاب.، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى تصويرهن في ظروف مهينة تم التقاطها ونشرها على الإنترنت من قبل ضباط الاحتلال الإسرائيلي.

وتستمر إبادة الفلسطينيات والنيل من حقهن في الحياة والكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والجنسية وحقهن في الغذاء، على مرأى ومسمع الكثير من الحكومات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، كأنما أصابهم الصمم المفاجئ.