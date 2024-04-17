أفولٌ مزدوج

كتب: د. عبد الرحيم سويسة

كان الكاتب الأمريكي الشهير ريتشارد كوهين اول من تنبأ بتراجع النفوذ الامريكي في العالم وأن بعض حلفاء امريكا لن يعودوا بحاجة إليها، وجاء ذلك في مقال له في الواشنطن بوست قبل سنوات بعنوان ( قوة عظمى تتراجع ورئيس بنفوذ يتضاءل ).

كما كتب عالم الاقتصاد السياسي الأمريكي صاحب مقولة نهاية التاريخ (فرانسيس فوكوياما) مقالا بعنوان " سقوط أمريكا" قال فيه: "لن تحتفظ الولايات المتحدة بموقعها الحالي كقوة مهيمنة على المسرح الدولي ".

اما المفكر الأمريكي بول كنيدي فقد تنبأ في كتابه (صعود وهبوط الدول الكبرى) بانهيار الإمبريالية الأميركية بفعل الامتداد الجغرافي المفرط وعجز الموارد الاقتصادية الأميركية عن تسديد فاتورة حماية هذه الإمبراطورية.

وتعددت المرات التي كتب فيها استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب المصري السابق ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية الدكتور جمال زهران عن تراجع امريكا وافول دورها.

ومؤخرا ذكرت «شبكة سي إن إن أن» CNN، أنّ إدارة بايدن تلقت تحذيرات خطرة من دبلوماسيين أمريكيين في جميع أنحاء العالم العربي من أنّ دعم أمريكا للحملة العسكرية الاسرائيلية السفّاحة في غزة سيكلف أمريكا خسارة الرأي العام لدى الشعب العربي لجيل كامل.

واشار استطلاع جديد أجراه «معهد واشنطن» لسكان 6 دول عربية في المنطقة، الى ان 7% فقط من سكان هذه الدول يعتقدون أن أمريكا لعبت دوراً إيجابياً في حرب غزة!

يبدو أن مجيء رئيس امريكي هّرِم يصافح الهواء وكثير العثرات هو مقدمة لحالة الهرم والافول التي ستدخلها هذه الإمبراطورية.



كما ان طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 وما تلاه من عدوان وحشي وهمجي على قطاع غزة، وفشل هذا العدوان المستمر والمتواصل في تحقيق أهدافه المعلنة رغم مرور 194 يوما على بدئه، وما يحمله ذلك من دلائل تشير ايضا الى بداية افول حليفة وربيبة الولايات المتحدة في المنطقة.



على ما يبدو فان غزة ستسَرِع في افول هذين الحليفين معا ..