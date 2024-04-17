الإغاثة الزراعية تعمل على تحسين ظروف مراكز الإيواء في محافظة رفح

غزة – وطن: في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها مراكز الإيواء في قطاع غزة، نتيجة لتكدس العائلات والزيادة الكبيرة في عدد النازحين، تعاني هذه المراكز من مشاكل عدة، منها مركز إيواء مدرسة كمال عدوان في محافظة رفح- تل السلطان والذي يضم ما يزيد عن ٥٠٠ عائلة بإجمالي ٣٠٠٠ فرد تمثل النساء نسبة ٤٠℅.

من أبرز المشاكل التي واجهتها المركز هي وجود المكرهة الصحية خلف المباني نتيجة عدم تصريف المياه القادمة من الفصول الدراسية التي تم تحويلها إلى غرف إقامة للنازحين. هذه المكرهة الصحية أثرت بشكل كبير على الصحة والبيئة، وزادت من انتشار الحشرات، مما تسبب في تأثير سلبي خاصة على الأطفال.

لحل هذه المشكلة، قامت الاغاثة الزراعية ضمن مشروع "الاستجابة الطارئة متعددة القطاعات - قطاع غزة" بتمويل من الاغاثة الإسلامية- فرنسا وبتنفيذ الإغاثة الزراعية بزيارة ميدانية وتقييم الحالة، حيث توصلوا إلى ضرورة عمل تمديد أنابيب الصرف وتركيب مناهل تصريف المياه بشكل سليم.

وفي إطار المشروع، تم تركيب مصافي مياه في كل فصل لتصريف المياه من الداخل إلى المواسير الخارجية ومنها إلى المناهل الرئيسية. وبذلك، تمت معالجة المشكلة بشكل فعّال، حيث تم إنهاء أزمة المكرهة الصحية وضمان تصريف المياه بطريقة سليمة.

يعتبر هذا المشروع نموذجًا للتعاون الفعّال في مجال تحسين ظروف الإيواء في غزة، ويسهم في تحسين حياة النازحين والعائلات المحتاجة في المنطقة.