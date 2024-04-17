انطلاق الفعاليات المركزية ليوم الأسير في محافظات الضفة

وطن: انطلقت فعاليات إحياء اليوم الوطني للأسير الفلسطيني لعام 2024، الذي يصادف الـ17 من نيسان من كل عام، في محافظات الضفة الغربية كافة.

ويأتي يوم الأسير هذا العام مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، واستمراره في تنفيذ إبادته الجماعية في قطاع غزة.

وقد أعلنت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى أن الفعاليات التي ستمتد إلى مخيمات الشتات في لبنان وسوريا، وإلى العديد من عواصم العالم، ستنظم في إطار وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم في قطاع غزة.

يُذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 9500، منهم 80 معتقلة، وأكثر من 200 طفل موزعين على سجون "مجدو، وعوفر، والدامون"، وهذا لا يشمل معتقلي غزة كافة الذين يخضعون لجريمة (الإخفاء القسري).

وارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3660 حتى بداية نيسان/ أبريل، من بينهم 22 امرأة، وأكثر من 40 طفلا.

فضلا عن ازدياد أعداد المعتقلين المرضى، كما يبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين" 849، وعدد الصحفيين المعتقلين 56، منهم 45 اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم 4 صحفيات.

وبلغ عدد المعتقلين القدامى بعد استشهاد المعتقل وليد دقة 21، أقدمهم محمد الطوس من بلدة الجبعة بمحافظة بيت لحم، المعتقل منذ عام 1985.

كما يبلغ عدد المعتقلين الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد نحو 600، أعلاهم حكما المعتقل عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدا، يليه إبراهيم حامد 54 مؤبدا.

وحول شهداء الحركة الأسيرة، ارتفع العدد إلى 252 منذ عام 1967، وذلك بعد أن ارتقى داخل سجون الاحتلال 16 معتقلا، وهذا لا يشمل شهداء الحركة الأسيرة كافة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع استمرار إخفاء هويات أغلبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

فيما يبلغ عدد الشهداء المعتقلين المحتجزة جثامينهم 27، أقدمهم الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.