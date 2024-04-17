حزب الله يستهدف مواقع عسكرية للاحتلال وطائرات الاحتلال تقصف جنوبي لبنان

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع وقوات تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية جنوب لبنان، فيما شن جيش الاحتلال هجمات على مواقع لبنانية، استهدف من خلالها ما زعم أنها "مصادر نيران" و"مجموعات مسلحة" تابعة لحزب الله.



ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى والغربي والمناطق الحدودية المحتلة، لتنذر بإطلاق رشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه المناطق الحدودية المحتلة، حيث تم إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع تابع لجيش الاحتلال في الجليل الغربي المحتل.

وأفادت مصادر صحفية، باستهداف حزب الله موقع الراهب التابع لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية مقابل عيتا الشعب بصاروخ من العيار الثقيل.

في المقابل، شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال سلسلة غارات بالصواريخ استهدفت بلدة علما الشعب والحي الجنوبي لمدينة الخيام، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي.

ويستمر القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله على الجبهة الشمالية، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي بدأ عقب اندلاع العدوان على قطاع غزة، وسط توقعات بازدياد التصعيد عقب الهجوم الإيراني على (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، ليل السبت الأحد، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق مطلع نيسان/أبريل الحالي.



