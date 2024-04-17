زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: رغم الموت والدمار، الشعب في قطاع غزة متشبّثٌ بأرضه، ولن يرحل أو يُهاجر

اليوم الحادي والتسعون بعد المائة لحرب الإبادة على غزة، 14 أبريل 2024

كان الحدث الأبرز اليوم في قطاع غزة هي العودة من الجنوب إلى غزة و شمالها، إذ أدركت المواطنات والمواطنون أنّ حكومة الحرب الصهيونية تستخدم كلّ الوسائل بهدف تهجيرهم قسريًا، ليس فقط نحو الجنوب بل خارج قطاع غزة، حيث تدفع بكلّ السبل لإجبارهم على الهجرة من خلال تشديد الحصار عليهم وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم، بحيث لا يُصبح أمامهم أيّة خيارات سوى الخروج نحو مصر إلى المجهول، وما التلويح اليومي باقتحام رفح والبدء بعملية عسكرية برية إلّا جولة أخرى في ذات السباق لتخويف الناس ودفعهم نحو الهروب للخارج.

وبالرغم من خِطط حكومة الحرب إلّا أنّ الوعي الجمعي للشعب في قطاع غزّة رافضٌ الهجرة، حتى من أُجبروا على السفر لأسبابٍ صحية أو ظروفٍ قاهرة يتطلّعون للعودة إلى بيوتهم أو أنقاض بيوتهم، لذا كان من الطبيعي ما حدث اليوم وهو أن هبّ الناس في محاولة للعودة إلى مدينة غزة وشمالها، مستغلّين انشغال الجيش الصهيوني بتطورات الهجوم العسكري الإيراني. وقد استطاع عددٌ كبير من المواطنات والمواطنين بالفعل من العودة للشمال قبل أن ينتبه جيش العدو ويقوم بمنع البقيّة من المرور بإطلاق الرصاص عليهم، سواء عبر الطائرات أو المدفعية عند حاجز مدينة الزهراء.

وكما يحدث عادةً عند أيّ حدثٍ مختلف في أيام العدوان، لم يتوقّف الهاتف عن الرنين، الكلّ يسأل عما يجري، و هل سمح الجيش فعلا للناس بالعودة؟ وهل وصل أيٌّ من العائدين لمدينة غزة؟ وما صحة خبر أن الجيش انسحب من الحاجز الفاصل بين الجنوب والشمال؟ زحام الأسئلة من الصديقات والزميلات والأقارب خلق ضجيجًا غير عادي في المنزل، كما في كافّة البيوت في مدينة غزة وشمالها، لأنه برغم سرور الجميع بالخبر، هناك الكثير من الحيرة إلى جانب تساؤلات أخرى.

فمن جهة هناك العائدين الذين دُمّرت بيوتهم، ماذا سيكون مصيرهم؟ وأين سيسكنون؟ وهل كما قالت إحدى الصديقات "راح ننصب خيمة على أرض بيتنا أشرف لنا من حالة التشرد اللي عايشينها".

ومن ناحية ثانية، يحاول الناس ومنذ وقت ترتيب منازلهم شبه المدمّرة كي يتمكنوا من العيش فيها عند عودة أصحاب البيوت التي يقيمون فيها حاليًا، ونحن كذلك نُهيّئ أنفسنا للخيار البديل عند عودة أصحاب المنزل الذي يؤوينا حاليًا، لذلك كنت على مدار الشهر الماضي أحاول ترتيب بيتي لتهيئته لهذه الظروف، ونحن بالتأكيد نتمنى عودة الجميع سالمين وسالمات لبيوتهم وبيوتهن كي نعيد إعمار القطاع، وينتهي هذا العدوان على وجه السرعة.

من جهة ثالثة يُصرُّ الناس على العودة رغم الحصار المفروض على مدينة غزة وشمالها، مما أدّى إلى نقص المواد الغذائية الأساسية ولاح شبح المجاعة الحقيقية. آلُا أنّ الناس غير مهتمين بكلّ ذلك ولا يفكرّون سوى بالعودة لبيوتهم وأراضيهم، ولا يريدون تكرار ما حدث في عام 1948، فقد تعلّموا الدرس وهم متمسكين بالبقاء لأن على هذه الارض ما يستحق الحياة.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار