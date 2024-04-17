رئيس بلدية مستوطنة المطللة: 70% من المستوطنين في الفنادق ولم يتبق فيها سوى 40 شخصا

وطن: كشف رئيس بلدية مستوطنة المطلة الحدودية مع لبنان دافيد ازولاي، أن 70% من مستوطني المنطقة تركوها ويسكنون في الفنادق إثر تبادل إطلاق النار مع "حزب الله".

وقال دافيد أزولاي: "لم يتبق في المستوطنة سوى 40 شخصا من السكان، وهم من قوات الحماية المحلية والسلطات المحلية والجنود ينامون في منازل السكان".

وأضاف: 70% من سكان المنطقة في الفنادق، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر"، مردفا: "تم اخلاء 50% من سكان المنطقة في الـ16 من أكتوبر بصورة فورية، وهم قرروا الرحيل عندما رأوا ما حل لمستوطني الجنوب في غلاف غزة"

وتابع أزولاي: "لا مناص من الحرب مع حزب الله في نهاية المطاف، وعلى الحكومة اتخاذ القرار بإعادتنا لو كان عن طريق الحرب".