9 شهداء بينهم أطفال و9 مفقودين في قصف وسط وجنوب القطاع

وطن: استشهد 9 مواطنين، بينهم 4 أطفال، الليلة، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

واستشهد 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بفقدان 9 مواطنين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية.

كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.