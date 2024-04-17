الاحتلال يهدم منزلي الاسيرين محمود واحمد زيدات في بلدة بني نعيم شرق الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلي الاسيرين محمود علي زيدات وأحمد محمد زيدات، عقب دهمهما في بلدة بني نعيم، شرقي مدينة الخليل بزعم تنفيذهما عملية "رعنانا".

وأفادت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، وحاصرت حارة الزيدات، وداهمت منزلي الأسيرين "زيدات" تمهيدًا لهدمهما بتهمة تنفيذهما عملية رعنانا في تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 18 آخرين في يناير/كانون الثاني الماضي.