"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 194.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة ويجدد قصفه على مناطق متفرقة في القطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ194، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة، تزامنًا مع غارات إسرائيلية على شارع صلاح الدين ومنطقة شعفوط في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بينما نسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية شمالي النصيرات.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و 110 إصابات.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33843 شهيدا و 76575 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 194: