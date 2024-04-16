حزب الله يستهدف قاعدة "ميرون" الجوية ومقري قيادة الاحتلال في "كريات شمونة" و"جعتون"

وطن: أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء، استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في "ميرون"، موضحةً أن الاستهداف تم بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية.‏

وفي عمليتين أخريين، استهدفت المقاومة الإسلامية مقر "قيادة اللواء الشرقي 769" في "كريات شمونة"، و‏مقر "قيادة الفرقة الـ146" في "جعتون"، مستخدمة، في كلتا العمليتين، صواريخ "الكاتيوشا".

وشدّدت على أنّ هذه العمليات تأتي دعماً لغزّة ومقاومتها، ورداً على ‏الاعتداءات على قرى الجنوب وخصوصاً بلدتي عين بعال والشهابية.

واستهدفت المقاومة أيضاً موقع "البغدادي" بالقذائف المدفعية.‏

وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان المقاومين إسماعيل يوسف باز، "أبا جعفر"، ومحمد حسين مصطفى شحوري، "جابر"، من بلدة الشهابية الجنوبية، ومحمود إبراهيم فضل الله، "شادي"، من بلدة عيناثا، شهداء في طريق القدس.

كما زفت حركة "أمل" المقاتل حسين قاسم كرشت، الذي ارتقى شهيداً في إثر عدوان إسرائيلي على بلدة عين بعال، جنوبي لبنان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن حزب الله، تنفيذ 5 عمليات ضدّ أهداف إسرائيلية عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، بحيث شنّت هجوماً جوياً عبر مسيّرات انقضاضية على دفعتين، استهدف منظومة الدفاع ‏الصاروخي في "بيت هيلل". وفي عملية ثانية، استهدفت قاعدة "بيت هيلل" العسكرية.

واستهدفت أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏محيط موقع "بركة ريشا"، وثكنة "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما استهدفت موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.‏