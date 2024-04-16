حزب الله يستهدف منظومة الدفاع ‏الصاروخي في "بيت هلل"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الثلاثاء، شن هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على دفعتين استهدفت منظومة الدفاع ‏الصاروخي في "بيت هلل".

وأكّدت المقاومة في بيانها أنّ المسيّرات نجحت في إصابة منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت الجنود الإسرائيليين بين ‏قتيل وجريح.

واستهدفت كذلك تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏محيط موقع "بركة ريشا"، وثكنة "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مستخدمة في كلا العمليتين الأسلحة الصاروخية، كما استهدفت موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

وأكدت أنّ عملياتها تأتي دعماً لفلسطين ورداً على على اعتداءات الاحتلال المتواصلة على البلدات اللبنانية.

وسائل إعلام إسرائيلية أقرت من جهتها بإصابة 3 مستوطنين في مستوطنة "بيت هلل" جراء عملية حزب الله.

كما أكّد الإعلام الإسرائيلي دوي صفّارات الإنذار في "أدميت" و"حانيتا" و"يعرا" و"متسوفا" و"شلومي" في الشمال على الحدود مع لبنان.

في غضون ذلك، أفادت مصادر صحفية بإصابة مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومزارع شبعا المحتلة.

كذلك، تحدثت عن انطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف عسكريّ إسرائيلي في محيط هونين المحتلة "مرغليوت".

وتحدّثت ذات المصادر عن انطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف عسكري إسرائيليّ في محيط موقع "الضهيرة" في الجليل الغربي، مؤكّداً أنّ صلية صاروخية من نحو 15 صاروخاً أطلقت من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي.

وفي هذا السياق، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ طائرتين من دون طيار دخلتا من الأراضي اللبنانية وانفجرتا في إصبع الجليل من دون انطلاق صفارات الإنذار.

كما أشار إلى اندلاع حريق في منطقة "يفنيئيل" في طبريا بعد سقوط صاروخ من دون تفعيل أنظمة الإنذار.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، بحيث قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات الخيام وكفرشوبا وحلتا، وفقاً لما أفاد به مراسل الميادين.

كذلك، أشار إلى تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو متوسط في أجواء شمالي لبنان.

واستهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة بين بلدتي عين بعال وعيتيت في جنوبي لبنان، موضحاً أنّ معلومات الميادين تفيد باستشهاد شخص في استهداف السيارة.

وفجر اليوم، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد توثق عملية استهداف المقاومة، بتاريخ 14 نيسان/ أبريل، أجهزة تجسسية في موقع الرادار التابع لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

المصدر: "الميادين"