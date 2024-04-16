الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة في قطاع غزة خلال ساعات

وطن: أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 مجازر في القطاع، ما أدّى إلى استشهاد 46 شخصاً وإصابة 110.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّه مع الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33,843 شهيداً و76,575 مصاباً منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023.

بدورها، أكّدت مصادر صحفية أنّ 8 شهداء ارتقوا بقصف الاحتلال مركبة للشرطة في حي التفاح في مدينة غزة، كما ارتقى 4 شهداء بينهم طفل، وسجل عدد من الجرحى بقصف منزل لعائلة أبو لبدة في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيراً إلى أنّه تمّ نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الكويتي.

وقالت ذات المصادر إنّ عدّة أشخاص، بينهم أطفال، أُصيبوا بقصف الاحتلال مناطق في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما تواصل مدفعية الاحتلال وطائراته شنّ هجمات عنيفة ومتواصلة على مخيم النصيرات للاجئين.

وفي المحافظة الوسطى، أكّدت وصول إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، من جراء استمرار "جيش" الاحتلال في شن غارات على المنطقة.

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين 15 شهيداً، بينهم أطفال، قتلهم "جيش" الاحتلال في مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ويأتي ذلك في ما ينفّذ الاحتلال، منذ أمس الإثنين، عمليةً عسكريةً تهدف إلى إفراغ بيت حانون وشرقي جباليا، شمالي قطاع غزة، من الفلسطينيين.

حيث أجبر الاحتلال كل العائلات الموجودة في بيت حانون على النزوح منها، كما اعتقل عدداً من الشبان، في ظلّ قصفٍ جوي ومدفعي عنيف.