وطن: أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، بدء ضخ المياه إلى مدينة خان يونس من وصلة بني سهيلا جنوب قطاع غزة اليوم، بعد الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال إعادة تأهيل خط المياه الناقل الرئيسي من هذه الوصلة وأجزاء كبيرة من الخطوط المتفرعة منه.

وأوضح غنيم أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للمساعي الكبيرة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، والهادفة إلى توفير الاحتياجات الرئيسية لأهالي القطاع، حيث سيعمل الخط على إيصال المياه إلى ما يقارب 500,000 نسمة في مدينة خان يونس وبلدات عبسان الكبيرة والجديدة وبني سهيلا.

هذا واشتملت أعمال إصلاح الخط الناقل على توفير جميع المعدات والأنابيب اللازمة، وتمديد أنابيب تحت الأرض بطول 1500 متر وبقطر 24 إنشا.

كما تم بشكل كامل إصلاح الأضرار الكبيرة في الخطوط الناقلة الفرعية التي تم اكتشافها خلال عمليات الإصلاح الميدانية في كل من شارع السكة والخط الناقل الفرعي في مدينة عبسان الجديدة، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال على الرغم من جميع الظروف المعقدة والمخاطر القائمة، وقلة الإمكانات، يضاف إليها صعوبة العمل والتحرك ميدانيا في ظل تواصل القصف وتراكم الركام.