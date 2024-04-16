قوات الاحتلال تهدم مساكن العراقيب للمرة 224

وطن: هدمت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، بأراضي عام 48، للمرة الـ224 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهدمت قوات الاحتلال مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة، يوم 21 آذار/ مارس 2024.

وفي سياق متصل، أقدمت جرافات وآليات جيش الاحتلال بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها على هدم منزل من طابقين في مدينة كفر قرع، صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من استصدار أمر من المحكمة بوقف تنفيذ عملية الهدم.