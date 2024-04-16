نحو 50 مشاركا في مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر أقدموا على الانتحار

وطن: أقدم نحو 50 شخصا من المشاركين في "مهرجان نوفا" الموسيقي الذي نظم قرب كيبوتس رعيم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالتزامن مع من عملية طوفان الأقصى، أقدموا على الانتحار.

جاء ذلك بحسب ما كشف أحد الناجين من المواجهات التي اندلعت بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية خلال هجوم "طوفان الأقصى"، في تصريحات أمام لجنة رقابة الدولة البرلمانية.

وعقدت اللجنة التي يترأسها عضو الكنيست عن "ييش عتيد"، ميكي ليفي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة "الصعوبات البيروقراطية التي يعاني منها الناجون في مهرجان نوفا، في طريقهم لتلقي المساعدة والعلاج ".

وخلال الجلسة، قال غاي بن شمعون وهو أحد الأشخاص الذين شاركوا في المهرجان الموسيقي، إن "هناك ما يقرب من 50 حالة انتحار من (الأشخاص الذين شاركوا في) نوفا" وذلك من جراء مضاعفات أثر الصدمة النفسية التي لحقت بهم.

ولفت إلى أن هذا المعطى كان صحيحا قبل نحو شهرين، مشيرا إلى إمكانية ارتفاعه خلال هذه الفترة، وقال إن هناك العديد من الأشخاص الذين تم إدخالهم قسرًا إلى المشافي، في ظل أوضاعهم الصحية الصعبة.

بدورها، قالت إحدى الناجيات من المهرجان "لقد شاركت في دراسة فحصت نبضي وغيره من المؤشرات وكشفت لي مدى سوء حالتي الصحية. متوسط ​​ساعات نومي هو ساعتين في الليلة".