متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون جسر "غولدن غايت" في سان فرانسيسكو

وطن: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإغلاق مجموعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين جسر "غولدن غايت" في مدينة سان فرانسيسكو.

وتجمع الاثنين متظاهرون مؤيدون لفلسطين احتجاجا على الحرب على قطاع غزة ما تسبب بإغلاق جسر "غولدن غايت" الذي يعتبر أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو، بعد أكثر من ستة أشهر من بدء الحرب في القطاع.

وأظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.



ومنع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من هذه المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا، رافعين لافتة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وتندرج التظاهرة في إطار مبادرة سميت "ايه 15 أكشن"، تسعى إلى إغلاق مدن كبرى عدة في أنحاء العالم "تضامنا مع فلسطين".

وفي الولايات المتحدة، قطع متظاهرون الطرق المؤدية الى مطار شيكاغو الاثنين، وجرت تظاهرة مماثلة في لوس انجليس.

وعدد الموقع الالكتروني للمنظمين نحو أربعين مدينة يتوقع أن تشهد تحركات في دول مختلفة، بينها أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

وكتب المنظمون على موقعهم "في كل مدينة سنركز على نقاط الإنتاج والتنقل بهدف إحداث أكبر تاثير اقتصادي ممكن".