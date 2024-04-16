الاحتلال يواصل اقتحام مدن الضفة وينفذ اعتقالات

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم، فجر اليوم الثلاثاء، واقتحمت منازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين، و هم: عز الدين الزرعيني، ومحمد العجاوي، ورامي العجاوي، وفادي الصوص، وصبحي الجعفر.

واندلع اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة جنين حي المراح.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة (جنوب) ونفذت حملة اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال تامر ياسر عودة، ومراد خليل مرداوي، وعزيز نشأت شهوان وباهر محمد درة.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية قوامها سبع آليات للاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الجنوبي قادمة من مستوطنة "أفني حيفتس"، باتجاه عزبة شوفة، وصولا لدوار فرعون على مدخل المدينة الجنوبي.

وأضافت أن القوة توجهت الى ضاحية عزبة الجراد، وداهم جنود الاحتلال مسجد ابو بكر الصديق واعتلوا سطحه ونصبوا قناصتهم عليه، وصادرت مبلغاً مالياً من تبرعات المصلي، وداهموا عمارة السفاريني ونصبوا القناصة على سطحها.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة في محيط المسجد وأحياء العزبة.

أما في نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال) وأطلقت النيران بشكل عشوائي على المنازل في مخيم بلاطة (شرق).

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباك مسلح داخل مخيم بلاطة شرق نابلس مع قوات الاحتلال.

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في شارع حارة الحشاشين بمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يزن كيالة (12 عاماً) عقب اقتحامها مخيم شعفاط.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب عبادة فراس وائل أبو شرخ (21 عام )، من منزله في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الرحمن الفاخوري، من منطقة واد الجوز في الخليل.