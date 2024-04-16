شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على رفح وجباليا

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة ومسجدا في جباليا.

واعلنت مصادر طبية، عن وصول جثامين أربعة شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى للمستشفى الكويتي في المدينة بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو لبدة في حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال لمسجد في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء، وتسع إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.

كما توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وحاصرت مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم.

وتحدثت عدة مصادر محلية، عن انقطاع الاتصالات والانترنت عن مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال.

وواصلت قوات الاحتلال اطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية الشمالية لقطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33,797، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76,465 منذ بدء العدوان الذي دخل يومه الـ192، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.