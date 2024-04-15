"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 193.. حرب الابادة متواصلة والاعلام الحكومي في غزة يحذر من كارثة بيئية في الشمال

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ193، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أنّ مناطق شمال القطاع تتعرض لمكرهة صحية وتلوث بيئي غير مسبوق، في ظل تكدس جبال من النفايات ومئات المقابر الجماعية المؤقتة وركام المنازل في مختلف المناطق، وأنّ ذلك يُنذر بتداعيات صحية وبيئية خطيرة على أكثر من 700 ألف نسمة يعيشون في محافظتي غزة والشمال".

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وقالت وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر جديدة ضد العائلات؛ وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و94 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي، إلى أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 33797 شهيدًا، بالإضافة لـ 76465 جريحًا بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 193: