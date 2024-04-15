اصابات وتحطيم ممتلكات المواطنين في اعتداء للمستوطنين على بلدة بروقين غرب سلفيت

وطن: أصيب اكثر من 5 مواطنين بجروح ورضوض، مساء اليوم الاثنين، في هجوم نفذه مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفاد مواطنون من البلدة بأن مجموعة من مسوطني مستوطنة " بروخين" ، المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين ومركباتهم، ورشقوهم بالحجارة ما تسبب بإصابة عائلة ياسر شفيق عبدالله، أثناء تواجدهم بالقرب من سوبرماركت " وفر معنا" نقلوا على إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

كما وحطم المستوطنون زجاج منزل ومركبه تعود ملكيتهما للدكتور محمد الشعيبي، مما تسبب بحالات هلع وخوف لاطفاله المتواجدين في المنزل.

وتحطيم زجاج مركبتين تعود ملكيتهما للمواطن ياسر عبدالله، وللمواطن تيسير سمارة .

ويشار الى أن قرى وبلدات المحافظة تتعرض لاعتداءات يومية من قبل قطعان المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.