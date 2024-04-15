مصرع شاب بحادث سير ذاتي في نابلس

وطن: لقي شاب (28 عاما) مصرعه، مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير ذاتي في نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، إن غرفة عمليات شرطة محافظة نابلس تلقت بلاغا مفاده وصول شاب مصاب بجروح بليغة إلى أحد مستشفيات المدينة جراء انقلاب دراجة نارية غير قانونية، وقد أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، فيما فتح خبراء الحوادث في شرطة المرور تحقيقا في الحادث.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساته حسب الأصول.

وناشد ارزيقات المواطنين كافة بضرورة التخلص من المركبات والدراجات غير القانونية، لما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم وحياة أطفالهم، وتفاديا لخسارة المزيد من الأرواح.