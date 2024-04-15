الاحتلال يقتحم جبل الطويل في البيرة وبرقة قرب رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، حي جبل الطويل بمدينة البيرة، وقرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة راجلة من الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل بمدينة البيرة، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند مفترق "عيون الحرامية" شمال شرق رام الله، ودققت في هويات الموطنين وفتشت مركباتهم.

كما ذكرت المصادر ذاتها أن مجموعة من المستوطنين تجمهرت عند مدخل قرية مدخل كفر مالك شمال شرق رام الله، فيما تجمعت مجموعة أخرى بحماية قوات الاحتلال عند مفترق "كرملو" قرب قرية الطيبة، شرق رام الله.