مستوطنون يهددون بإزالة خطوط مياه تغذي تجمعات بدوية قرب نبع العوجا

وطن: هدد مستوطنون، اليوم الثلاثاء، البدو في تجمع رأس عين نبع العوجا، بإزالة خطوط مياه تغذي تجمعاتهم البدوية، شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، إن قوة من شرطة الاحتلال بقيادة المستوطنين هددت سكان تجمع رأس عين العوجا بإزالة خطوط المياه التي تزودهم بالماء من قناة العوجا، ما يمنع المواطنين من استهلاك المياه واستخدامها،وطلبت منهم إزالتها على الفور .

وكان قد أقام المستوطنون، أمس الأحد بؤرة استعمارية جديدة قرب نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.