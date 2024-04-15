إصابة 4 جنود من لواء غولاني بتفجير عبوات ناسفة تبناه حزب الله

وطن: أصيب 4 جنود من لواء "غولاني" بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بينما اثنان بالمتوسطة والأخير بالطفيفة، من جراء تفجير عبوات ناسفة تبناه "حزب الله" بعد تسللهم داخل الأراضي اللبنانية؛ الليلة الماضية.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الانفجار الذي تبناه "حزب الله" وقع على بعد مئات الأمتار من الخط الأزرق، وذلك بعد تسلل الجنود للقيام بعملية تمشيط وبحث في المنطقة، وفي أعقاب إصابتهم أطلق جيش الاحتلال النار بكثافة من الجو والبر تزامنا مع عملية تخليص وإنقاذ الجنود المصابين من المنطقة.

وتبنى "حزب الله" تفجير عبوات ناسفة بالجنود، وجاء عنه "بعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو، جرى زرع عدد من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية، وعند تجاوز قوة تابعة للواء ’غولاني’ الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها بهم، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".

وتجدد القصف المتبادل اليوم بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على جانبي الحدود الشمالية، حيث أطلقت رشقت صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه المناطق الحدودية، ودوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى والغربي، بينما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي اللبنانية.