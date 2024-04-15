البنك الإسلامي الفلسطيني ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وطن: استقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم وفداً من البنك الإسلامي الفلسطيني ترأسه الدكتور عماد السعدي مدير عام البنك في زيارة جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من الجوانب.

وفي بداية اللقاء قدم السعدي التهنئة لنجم بمناسبة تسلمه مهام منصبه، معبراً عن ثقته بأن وجوده في هذا الموقع سيشكل إضافة نوعية لوزارة الأوقاف ويسهم في تطوير أعمالها وأنشطتها.

ورحب الوزير نجم بالوفد الضيف، مؤكداً على أهمية تطوير العلاقة بين وزارة الأوقاف والبنك الإسلامي الفلسطيني بشكل خاص وقطاع الصيرفة الإسلامية بشكل عام وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

وخلال اللقاء أكد السعدي اعتزاز البنك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وحرصه الدائم على ترسيخه في مجالات مختلفة بما يحقق منفعةً مباشرةً للمواطنين.

وأضاف السعدي:" نسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، ونقوم في سبيل ذلك بتعزيز شراكاتنا مع مختلف الجهات والقطاعات، واعتقد أنه يمكننا تنفيذ الكثير من المشاريع والأعمال المشتركة مع وزارة الأوقاف بما يعود بالنفع على المواطنين".

وحضر اللقاء كل من وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، ومدير عام الحج والعمرة محمود حمد ومدير عام الشؤون المالية محمد القشقيش، فيما حضر من جانب البنك مدير فرع الماسيون وليد الحتو ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.

