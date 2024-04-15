"الحملة الشعبية لحرية القائد مروان البرغوثي": لتتوقف حرب الإبادة على شعبنا ولتتوقف المجازر ضد أسرانا في السجون

رام الله – وطن: قالت "الحملة الشعبية لحرية القائد مروان البرغوثي"، ان أبو البرغوثي أنهى اليوم عامه الـ 22 في الأسر، ليكون بذلك قد أمضى حتى الآن 30 عاما في سجون الاحتلال.



وتوجهت "الحملة الشعبية والدولية لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى" في بيان وصل لوطن نسخة عنه بـ"التحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة وهم يواجهون آلة القتل الاستعمارية ويسطرون ملحمة في المواجهة والصمود والبقاء والمقاومة الإحباط مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، كما تتوجه بالتحية والتقدير للمناضل الوطني مروان البرغوثي في هذه الذكرى، وتجدد له العهد ولكافة الأسرى والأسيرات على مواصلة نضالها فلسطينيا وعربيا ودوليا من أجل إنهاء الاحتلال، وإطلاق سراحهم باعتبار ذلك حق وطني وإنساني وقانوني وضرورة وطنية وحاجة ملحة للشعب الفلسطيني الذي يناضل ويضحي منذ عقود طويلة لنيل حريته واستقلاله".



وأكدت الحملة الشعبية "أن البرغوثي الذي عرفه شعبنا وأمتنا رمزا للمقاومة والوحدة الوطنية متقدما الصفوف منذ نعومة أظافره في معركة التحرر الوطني وعلى مدار نصف قرن من تجربته النضالية التي تخللها 30 عاما في السجون ما بين العزل الانفرادي والجماعي، وسنوات طويلة في الإبعاد عن أرض الوطن والمطاردة والإقامة الجبرية وعشرات محاولات الاغتيال، يتعرض كما هو حال كافة الأسرى والأسيرات إلى أقسى أنواع القمع والتعذيب ضمن حرب الإبادة التي تشنها الآلة الاستعمارية على شعبنا منذ السابع من أكتوبر، وعلى الرغم من ذلك، فإنه وكما عهده شعبنا على مدار عقود طويلة لم ولن تثنيه كل عمليات الاستهداف والتغييب والقمع والنقل المتكرر بين زنازين العزل الانفرادي، وسيظل وفيا لشعبنا، وملتزما بدروه النضالي والسياسي التاريخي من داخل الزنزانة إيمانا منه بعدالة قضيتنا وضرورة إنجاز الوحدة الوطنية".

وتابعت "لم تستطع 22 عام من الاعتقال المستمر والعزل الانفرادي ومحاولات القهر والتغييب حجب صوته الثوري المدوّي وسجل حضورا النصر على كل محاولات التغييب والعزل، فكان المبادر والمهندس الوثيقة الأسرى للوفاق الوطني التي حظيت بإجماع وطني وسياسي وشعبي غير مسبوق لأية وثيقة أخرى، كما حول بإرادته الصلبة وعزيمته التي لا تلين السجون والمعتقلات إلى أكاديمية للتحرير المعرفي نافخا بالزمن العابر بين الجدران ليوقد شعلة من الأمل الوقاد في الزنازين التي صممت لتكون مقابر للأحياء، كما قاد واحدا من أهم الإضرابات في تاريخ الحركة الأسيرة إضراب الحرية والكرامة عام 2017 وهو الزعيم الوطني الفلسطيني الذي اجترح وخط أبرز المبادئ والشعارات الوطنية التي تعبر عن وحدة شعبنا وحقه في مقاومة المحتل وإيمانه بحتمية النصر شركاء في الدم شركاء في القرار": "الوحدة الوطنية قانون الانتصار للشعوب المقهورة وحركات التحرير": " إن حرية المرأة هي التجسيد الحقيقي والتجلي الأعظم الحرية الشعوب والدول والمجتمعات والأمم" و"الوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة طريقنا للنصر والحرية".



وأكدت الحملة الشعبية " أن الأولوية الوطنية اليوم هي وقف شلال الدم ومجازر الإبادة والتجويع والتهجير ضد شعبنا، ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ما يتطلب التحلي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية بإنجاز الوحدة الوطنية بوصفها قانون الانتصار للشعوب المقهورة وحركات التحرر الوطني دون قيد أو شرط، وأن التاريخ لن يرحم كل المتفرجين على عذابات شعبنا".



وجددت الحملة "تأكيدها على موقف المناضل مروان البرغوثي في دعوته إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة السياسية والوطنية الكاملة، وأن تحرير البرغوثي وكافة الأسيرات والأسرى بات حاجة وضرورة وطنية ملحة أكثر من أي وقت مضى وقبل فوات الأوان وعلى جميع الأطراف العمل الجاد والصادق الإطلاق"





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