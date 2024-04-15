الهلال الأحمر الفلسطيني: عودة مستشفى الأمل في خان يونس للعمل بشكل جزئي

وطن: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، عودة مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس للعمل بشكل جزئي.

وأوضحت الجمعية في بيان مقتضب، أن العمل في المستشفى يقتصر على قسم الاستقبال والطوارئ فقط، فيما يتعذر تشغيل باقي الأقسام نظراً لحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت به عقب اقتحام قوات الاحتلال لمرافقه.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أعلنت في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي، عن خروج مستشفى الأمل عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

وبحسب وزارة الصحة، فإنه اعتبارا من 22 شباط الماضي، يعمل في قطاع غزة 12 مستشفى بشكل جزئي، 6 منها في الشمال و6 في الجنوب، إضافة إلى ثلاثة مستشفيات ميدانية تعمل جزئياً.

ويواصل الاحتلال، عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 33729 مواطنا، وإصابة 76371 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



