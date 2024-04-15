إصابة 9 لبنانيين في قصف للاحتلال على بلدة صديقين جنوب لبنان

وطن: أصيب تسعة مواطنين لبنانيين، اليوم الإثنين، جراء قصف للاحتلال على بلدة صديقين في مدينة صور جنوب لبنان.

وقالت مصادر صحفية، إن تسع إصابات متوسطة وطفيفة نقلت إلى مستشفيات مدينة صور جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا فجر اليوم الإثنين، في بلدة صديقين ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر عشرات المنازل المحيطة به.

وأضافت المصادر ذاتها أن طيران الاحتلال نفذ غارات وهمية فوق قرى قضاء مدينة صور وعلى الساحل البحري، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأفادت بأن الطائرات الحربية التابعة لقوات الاحتلال شنت غارات على بلدات الضهيرة، والناقورة، واللبونة، وعيتا الشعب وعلما الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدتي علما الشعب والضهيرة تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.





المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام