الجامعة العربية الأمريكية والمستشفى الاستشاري في عمّان يوقعان اتفاقية تعاون لتدريب طلبة الطب البشري

وطن: في إطار جهودها المستمرة لتطوير مجال التعليم الطبي وتعزيز الرعاية الصحية وإعداد وتأهيل الكوادر الطبية، وقعت الجامعة العربية الأمريكية والمستشفى الاستشاري في عمّان/ الأردن اتفاقية تعاون تهدف إلى تدريب طلبة الطب البشري الملتحقين بالجامعة في حرميها برام الله وجنين، بغرض تحسين تقديم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية وإعداد وتأهيل الكوادر الطبية.

ومثل الجامعة العربية الأمريكية نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله البروفيسور محمد آسيا، وعميد كلية الطب البشري الدكتور مالك زبن، بينما مثّل المستشفى الاستشاري المدير العام الدكتور طارق اللوزي، والمدير الطبي الدكتور محمود أبو عبيلة.

ويشمل نطاق الاتفاقية اعتماد المستشفى الاستشاري في عمان كمركز تعليمي وتدريبي لطلبة كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية، حيث سيتم توفير الأخصائيين من الأطباء حملة المؤهلات والخبرات لأغراض التعليم والبحث العلمي والتدريب. كما سيتم تنسيب الكوادر لحضور ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية التي ينظمها كل من الطرفين.

وأثنى البروفيسور محمد آسيا على أهمية هذه الاتفاقية كخطوة هامة نحو تحقيق شراكة استراتيجية مع المستشفى الاستشاري في عمان، مؤكداً على التزام الجامعة بتطوير التعليم الطبي وتوفير مستويات عالية من الجودة، وقال: "تأتي هذا الشراكة ضمن سعينا المستمر لتطوير البرامج الأكاديمية ومخرجاتها العملية داخل فلسطين وخارجها".

وبدوره أشار الدكتور مالك زبن، إلى أهمية تعزيز مهارات طلبة الطب البشري بجودة عالية للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، مشيدا بالكوادر والخبرات الطبية العاملة في المستشفى الاستشاري في عمان وما سيكون له من أثر إيجابي على مهارات الطلبة.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق اللوزي، بسمعة الجامعة العربية الأمريكية، وبأن هذه الاتفاقية تحقق رؤية المستشفى في التعاون مع المؤسسات العلمية المتميزة محليا ودوليا من أجل تقليل الفجوة ما بين التعليم العلمي والتدريب العملي وأكد اللوزي أن الاتفاقية ستتيح الفرصة للطلبة للاستفادة من تدريب عالي المستوى في المستشفى الاستشاري.

يجدر بالذكر أن الجامعة العربية الأمريكية تقدم تخصص الطب البشري لطلابها في حرميها برام الله وجنين، وتسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال الطب في المنطقة.