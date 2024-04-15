استشهاد الشاب يزن اشتية وإصابة آخرين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

وطن: استشهد الشاب يزن اشتية 17 عاما من قرية سالم برصاص الاحتلال خلال مواجهات مندلعة في مدينة نابلس.



وقالت الصحة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان ما أدى لإستشهاد شاب وإصابة آخرين أحدهما بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس.



وقالت مصادر محلية ان اشتية (17 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس المحتلة، بينما أعلن الهلال الأحمر ، في وقت سابق اليوم، عن إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بالمنطقة، واحدة منها خطيرة جدا وأخرى وصفت بالخطيرة.

وخاض مقاومون ، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرتها أحد المنازل في شارع المريج بمحافظة نابلس.

وسُمعت أصوات إطلاق نار كثيف في المنطقة التي اقتحمها جيش الاحتلال في شارع المريج، فيما استهدف مقاومون جنود الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع.

وحاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي رفيديا بنابلس، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية عقب اكتشاف قوات خاصة في المنطقة.

وطالب جيش الاحتلال أحد الشبان بتسليم نفسه، خلال عملية الاقتحام المستمرة في نابلس، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب المعتقل هو جعفر بعارة.