حماس تدعو للاشتباك مع المستوطنين في الضفة

وطن: دعت حركة حماس المواطنين في الضفة إلى تصعيد اشتباكهم مع جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين، وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحقّ شعبنا وأرضنا".

ووصفت الحركة في بيان لها، الهجمات الهمجية للمستوطنين بالضفة بأنها عملية منظمة وممنهجة، وتشرف عليها حكومة الاحتلال الفاشية.

وأشارت الحركة إلى أن ذلك يهدف لتنفيذ أجندات "الصهيونية الرامية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهويدها، وطرد أهلها منها".

اقرأ أيضا:

وقامت مجموعة من المستوطنين برشق مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة. وحدث الأمر ذاته في شمال بلدة يعبد بمحافظة جنين.