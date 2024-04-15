وزير ثقافة الاحتلال "الإسرائيلي": فشلنا ضد حماس وحزب الله وسنفشل أمام إيران

وطن: قال ما يسمى وزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميكي زوهار؛ "إن إسرائيل فشلت ضد حماس في 7 أكتوبر، وفشلت ضد حزب الله، وستفشل أمام إيران".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن زوهار قوله؛ "إنه يجب الرد على الهجوم الإيراني بطريقة قوية".

وأضاف "أن الرد الضعيف على هذا العدوان غير المسبوق، هو استمرار للمفهوم الذي عفا عليه الزمن، منطق العقلانية والتعقل في مواجهة إرهابيين متوحشين".

وتابع: "لقد فشلت إسرائيل ضد حماس وحصلنا على 7 أكتوبر، وفشلت ضد حزب الله الذي يهاجمنا باستمرار واستطاع إجلاء سكان الشمال، وستفشل ضد إيران التي لم تتردد في مهاجمة إسرائيل مباشرة".

ووصف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الهجوم الإيراني بأنه "إعلان حرب".

بدوره، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير؛ "إنه يجب الرد بقوة على الهجوم الإيراني"، فيما أكد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، "أن إسرائيل في خطر وجودي".

وقالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية؛ "إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يكون هو ما يعيد الثقة في المؤسسة العسكرية للبلاد، حتى في ظل تعثر قواتها في غزة، بعد أكثر من ستة أشهر من إعلان إسرائيل الحرب على حماس هناك".

وأضافت الوكالة: "مع توجه أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ نحو إسرائيل في الساعات الأولى من يوم الأحد، تمكنت إسرائيل من اختبار نظام دفاعها الجوي بنجاح، إلى جانب مساعدة الحلفاء، حيث تم التصدي لـ 99 بالمئة من القذائف ومنع أي أضرار كبيرة".

وأوضحت "أن جيش الاحتلال عانى من هزيمة مؤلمة على يد عدو أقل تجهيزا من إيران بكثير، عندما عبرت حماس من غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وتابعت: "كان ذلك بمنزلة ضربة قوية لصورة إسرائيل كقوة عسكرية إقليمية، وحطمت أي شعور بأنها لا تقهر".