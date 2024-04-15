الاحتلال يشن حملة اقتحامات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اقتحامات طالت عددا من المدن والقرى في الضفة الغربية.

في قلقيلية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المدينة .

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في سوق المدينة، فيما أعادت بعد ساعات اقتحام حي الظهر ومحيط مسجد ابو عبيدة في حي كفر سابا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت القرية وانتشرت في أحياء متفرقة، وداهمت أحد المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف المواطنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شمال غرب المدينة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة مداخل وداهمت عددا من أحيائها دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات فيها.