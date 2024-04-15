5 جرحى جراء استهداف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس

وطن: أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الإثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 5 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوت بعد قصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الاوروبي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما فصف الاحتلال أرضا زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال مخزنا تجاريا بالقرب من المدخل الغربي الجنوبي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 33,729 شهيدا، إضافة إلى إصابة 76,371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.