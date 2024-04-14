"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 192.. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة ويرتكب مجازر جديدة بحق المدنيين

وطن: تتواصل المعارك الضارية في قطاع غزة لليوم الـ192 من "طوفان الاقصى"، حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة على القطاع .

واصلت مسيّرات الاحتلال، إطلاق النار تجاه منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة شمالي مخيم النصيرات، تركزت في محيط أبراج الصالحي وأرض المفتي، ودمرت الطائرات ما تبقى من مسجد حسن البنا بالمخيم الجديد في النصيرات.

وقالت وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر جديدة ضد العائلات؛ وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و62 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي، إلى أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 33 ألفًا و729 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و371 جريحًا بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 192: