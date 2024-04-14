شهداء وجرحى في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا شمال غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة العربي شمال غرب مخيم النصيرات، ما أدى لاستسشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات، كما قصفت مسجدا في المخيم وسوته بالأرض.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت برج العصار في النصيرات.

وأوضحت الطواقم الطبية أنه تم العثور على جثامين عدد من الشهداء تحت السواتر الرملية التي أقامها جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم انتشال جثامين 4 شهداء من مناطق متفرقة في خان يونس منذ صباح اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 33,729 شهيدا، إضافة إلى إصابة 76,371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.