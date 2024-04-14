بـ3 مراحـــل.. حماس تكشف تفاصيل ردّها على مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة

وطن: كشفت مصادر من حركة حماس عن تفاصيل ردّها على مقترح الوسطاء لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر، فقد التزمت حركة حماس بإطار المقترح المقدم، والذي يتكون من 3 مراحل، حيث تمتد كل مرحلة لمدة 42 يومًا.

واشترطت حماس انسحاب قوات الاحتلال إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى، وطالبت بعودة النازحين لشمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه.

وفي ردها الذي سلمته للوسطاء، اشترطت حماس الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى، مطالبة أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية.

تبادل الأسرى

وبشأن تبدل الأسرى، عرضت حماس مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا.

كما طالبت أيضا بإطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة أسيرة بينهم 30 من أصحاب المؤبدات، وبرفع العقوبات التي تم اتخاذها بحق جميع الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأكدت على ضرورة أن تشمل المرحلة الثالثة التزاما بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.